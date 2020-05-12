Междугородные автобусные рейсы запрещены до 31 мая
Продажа билетов на междугородные маршруты от автостанций Крымавтотранса полностью ограничена до 31 мая, сообщил главный перевозчик полуострова.
Пригородный транспорт работу продолжает. Рейсы отправляются утром — с 6.00 до 10.00 — и вечером — с 17.00 до 21.00.
Из-за введения в Крыму масочного режима с 12 мая пассажиры в здании автостанций, в автобусах и на остановках должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания — маски.
Предприятие «Крымавтотранс» рекомендует пассажирам перед поездкой обращаться за получением справочной информации о расписании движения пригородного транспорта на «горячую линию» по телефону +7 (978) 835-75-57.