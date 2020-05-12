Междугородные автобусные рейсы запрещены до 31 мая

Продажа билетов на междугородные маршруты от автостанций Крым­автотранса полностью ограничена до 31 мая, сообщил главный перевозчик полуострова.

Пригородный транспорт работу продолжает. Рейсы отправляются утром — с 6.00 до 10.00 — и вечером — с 17.00 до 21.00.

Из-за введения в Крыму масочного режима с 12 мая пассажиры в здании автостанций, в автобусах и на остановках должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания — маски.

Предприятие «Крымавтотранс» рекомендует пассажирам перед поездкой обращаться за получением справочной информации о расписании движения пригородного транспорта на «горячую линию» по телефону +7 (978) 835-75-57.