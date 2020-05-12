Госпиталь в Омеге обещают сдать в срок

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России до конца текущей недели должны завершить строительство восьми многофункциональных медицинских центров, возводимых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в российском военном ведомстве.

«Новые корпуса будут сданы в эксплуатацию в Калининграде, Пушкине Ленинградской области, Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске. Сдачей медцентров второй очереди строительства Минобороны России завершит выполнение государственной задачи по возведению 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны», — цитирует ТАСС сообщение министерства.

Напомним, что стройка в Севастополе в районе бухты Омега многофункционального центра для борьбы с коронавирусом стала очагом распространения этой инфекции. Более половины выявленных случаев заболевания в регионе дали вахтовики, завезенные на стройплощадку с материка.

Стройка работает в режиме обсерватора: рабочих за ее территорию не выпускают. Работа на объекте ведется круглосуточно. Завершаются отделочные работы, идет благоустройство прилегающей территории, установка мебели, монтаж и наладка медицинского оборудования.