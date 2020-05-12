Еще три заболевших коронавирусом

На утро 12 мая в Севастополе добавилось еще трое заболевших covid-19.

Таким образом, общее количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией с начала года составило 129 человек. Такая информация представлена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

По информации пресс-службы правительства Севастополя, все заболевшие контактировали с ранее выявленными и находились на обсервации в рамках эпидрасследований.

По данным Роспотребнадзора, в Республике Крым на утро 12 мая всего выявлено 209 положительных на Covid-19 (+7), из них на лечении 141 человек, выздоровело — 64, умерли — четверо.