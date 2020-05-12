Детям до трех лет выплатят по пять тысяч рублей три месяца

В соответствии с указом Президента РФ расширено право семей на ежемесячную выплату 5000 рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до трехлетнего возраста.

Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, а вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

Данная выплата не зависит от дохода семьи и предоставляется гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть российское гражданство.

Как подать заявление

Первый случай: единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2019 года. Заявление на выплату может подать любой из родителей только через портал Гос­услуг — gosuslugi.ru.

Второй случай: у семьи есть или было право на материнский капитал. Электронное заявление может подать только владелец сертификата. Заявление подается в электронном виде через портал Гос­услуг либо через сайт Пенсионного фонда — es.pfrf.ru.

Как получить выплату

Нужно подать заявление в электронном виде до 1 октября 2020 года. Для заполнения понадобится свидетельство о рождении каждого ребенка или сведения из него. Дополнительные документы не нужны.

В заявлении заполнить информацию о детях в возрасте до 3 лет. Все дети этого возраста указываются в одном заявлении.

Указать реквизиты банковского счета для выплаты. Их можно посмотреть в интернет-банке. Нужен 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета. Номер карты не подойдет!

Дождаться решения по заявлению.

Обращаем особое внимание севастопольцев! Во избежание распространения коронавирусной инфекции в период обязательной самоизоляции, которая в Севастополе продлена по 17 мая включительно, настоятельно рекомендуем семьям обращаться с заявлением только в электронном виде через портал Госуслуг!

Если у родителя нет подтвержденной записи на портале Госуслуг, заявление можно подать в МФЦ или в клиентскую службу ПФР по месту жительства, в обязательном порядке предварительно записавшись на прием. С собой иметь паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении детей, реквизиты банковского счета.

Решение по поводу выплаты принимает территориальное подразделение ПФР в течение пяти рабочих дней. Уведомление о результате рассмотрения заявления придет в личный кабинет на Госуслугах или на сайте ПФР. Срок для перечисления выплаты — три рабочих дня после положительного решения.

Дополнительная выплата не уменьшает материнский капитал, сообщили в пресс-службе ГУ Отделения ПФР по Севастополю.