Браконьер с севрюгой попался пограничникам

Пограничники задержали жителя села Аврора Раздольненского района, когда он снимал незаконно установленные сети для рыбной ловли в районе Бакальской бухты.

В сетях у браконьера оказались кефаль, камбала-глосса, ставрида, сарган и краснокнижный представитель семейства осетровых — севрюга, поэтому в действиях рыбака помимо административного, усматривается уголовный состав преступления.

Рыба направлена на ихтиологическую экспертизу для подсчета нанесенного ущерба, а незаконные орудия лова — сети и резиновый костюм — изъяты.

По результатам проведенного исследования будет принято решение о целесообразности возбуждения уголовного дела, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.