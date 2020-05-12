10 тысяч рублей на детей начнут выплачивать в июне

С 1 июня семьям с детьми от трех до 16 лет устанавливается дополнительная единоразовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Подать заявление можно до 1 октября 2020 года.

Кому положена выплата

Этот вид господдержки не связан с правом на материнский капитал и уровнем дохода семьи. Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть гражданство РФ.

Электронное заявление на выплату может подать родитель или усыновитель ребенка в возрасте от 3 до 16 лет (родились в период с 11 мая 2004-го по 30 июня 2017 года).

Как получить выплату

Заявление необходимо подавать только на сайте Гос­услуг. Для заполнения понадобится свидетельство о рождении каждого ребенка или сведения из него. Дополнительные документы не нужны.

Заполнить информацию о детях в возрасте от 3 до 16 лет. Все дети этого возраста указываются в одном заявлении.

Указать реквизиты банковского счета для выплаты. Их можно посмотреть в интернет-банке. Нужно 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета. Номер карты не подойдет.

Дождаться решения по заявлению.

Решение по поводу выплаты принимает территориальный орган ПФР. Уведомление о результате рассмотрения заявления придет в личный кабинет на Госуслугах. Перечисление выплат начнется с 1 июня 2020 года.

Если у родителя нет подтвержденной записи на портале Госуслуг, заявление можно подать в любое отделение МФЦ или в клиентскую службу ПФР по месту жительства, обязательно записавшись на прием. С собой иметь паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении детей, реквизиты банковского счета.