Выходные продлятся до конца текущей недели

На фоне предложения Президента РФ Владимира Путина завершить в стране нерабочий период, с применением индивидуального подхода к этому вопросу в регионах, в Севастополе нерабочие дни продлятся до конца текущей недели.

Об этом 11 мая на заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

— Режим полной самоизоляции я предлагаю штабу продлить до конца текущей рабочей недели, то есть до воскресенья включительно. За это время еще раз проанализировать показатели, в рамках которых предлагается принимать решения и наши возможности перевода этого режима в режим частичной самоизоляции, который будет касаться, в первую очередь, людей старшего поколения 65+. А мы даже взяли планку 60+, — сказал М.Развожаев.

Он сослался на выпущенные Главным санитарным врачом страны методические рекомендации и установленные им ключевые показатели, которые позволяют принимать решения на уровне регионов о послаблении мер.

Напомним, что В.Путин объявил оплачиваемые выходные по стране с 12 апреля.