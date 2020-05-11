В Крыму шашлычников ищут вертолетом

Сотрудники МВД и Росгвардии приступили к обследованию с вертолета побережья Крымского полуострова для выявления нарушителей режима самоизоляции.

Об этом сообщил замначальника полиции МВД по региону Александр Смаглин 11 мая на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения в регионе новой коронавирусной инфекции.

«Совместно с Росгвардией мы провели мониторинг с воздуха на вертолете Судакского, Алуштинского и Ялтинского регионов, что позволило нам выявить места, где граждане нашли лазеечки и проводили свой досуг. Это позволило нам оперативно отработать их нарядами и в дальнейшем позволит внести коррективы в нашу работу. Продолжим и дальше такие мониторинги на вертолете», — доложил А.Смаглин.

Он добавил, что за минувшие сутки в Крыму патрули выписали 155 протоколов о нарушении режима самоизоляции.

В Крыму действует режим повышенной готовности и самоизоляции из-за пандемии коронавируса.