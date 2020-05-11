В Крыму более двух сотен случаев заражения covid-19

24 из них завезены из-за границы, 21 — из субъектов РФ. 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из других регионов страны, 134 — по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, сообщило управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым.

За 10 мая в Республике Крым зарегистрировано 9 новых случаев коронавирусной инфекции. Все они выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга в очаге, который был зарегистрирован в Сакской районной больнице. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Специалистами управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, в отношении которых осуществляются профилактические мероприятия.