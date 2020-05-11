В госпрограмме развития промышленности Севастополя обнаружены недостоверные данные

Однако, следуя из отчета КСП, текущие низкие значения трех из шести показателей свидетельствуют, что по результатам 2019 года программа выполнена не была.

В целях контроля госпрограммы «Развитие промышленности города Севастополя» на 2019 год утверждены 11 целевых направлений. Из них по результатам 2019 года реализованы только три (27%). Тем не менее ответственный исполнитель — департамент экономического развития города Севастополя — сообщает, что рост промышленного производства в обрабатывающей промышленности (к предшествующему году) при плановом значении 104,0% выполнен на 125,2%.

По данным Крымстата, основанным на сведениях, представленных департаментом экономического развития Севастополя, рост количества рабочих мест на предприятиях промышленности (к предшествующему году) выполнен на 105,4% при плановом значении 103,0%. Показатель количества предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», — выполнен на 166,7%.

При этом количество реализованных инвестиционных проектов в сфере промышленности выполнено на 75%. Инвестиционный договор, заключенный с ООО «Севастопольский литейный завод», о реализации инвестиционного проекта по модернизации и переоборудованию производственных мощностей расторгнут в связи с нарушением условий договора.

Прирост высокопроизводительных рабочих мест к предшествующему году — при плановом значении в 3,5% составил всего 0,3%.

В отчете Контрольно-счетной палаты указано, что срок формирования статистических данных по шести пунктам результатов 2019 года еще не наступил, в связи с чем провести проверку их достижения пока невозможно. Но на основании предыдущих отчетов можно сделать неутешительные прогнозы. К примеру, план по доле продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте составляет 31,2%. Согласно данным Крымстата за 2017-2018 годы утвержденные плановые значения данного показателя ежегодно не достигаются. В 2017 году — 21,6% (при плановом значении 27,1%); в 2018 году — 21,5 % (при плановом значении 30,8%). Отсутствие положительной динамики роста в прежние годы несет риск недостижения ожидаемых результатов и в этот раз.

Плановое значение объема экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции, составляет 300 тысяч долларов США. По данным Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 30 сентября 2019 года, объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции, по Севастополю составлял 200 тысяч рублей, что составляет 6,7% от планового показателя на 2019 год и свидетельствует о риске недостижения значения и этого целевого показателя по результатам 2019 года.

Плановое значение на объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг — 1,7 миллионов долларов США. По данным Центрального банка РФ по состоянию на 30 сентября 2019 года, объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг по Севастополю составлял 700 тысяч рублей (41,2% от планового показателя на 2019 год).

Анализ значений целевых показателей, указанных в программе «Развитие промышленности города Севастополя», показал, что значения некоторых из них занижены, в результате чего оценка эффективности реализуемых программных мероприятий превращается в формальную процедуру, результаты которой отражают недостоверные данные. Например, по целевому показателю «Валовый региональный продукт в обрабатывающей промышленности» на 2017 год утверждено значение 4,6 миллиарда рублей, при том, что по результатам 2016 года достигнуто значение 6,3 миллиарда рублей, по результатам 2017 года — 6,8 миллиарда рублей. По результатам 2018 года значение данного показателя составило 6,9 миллиарда рублей (плановое значение 6,1 миллиарда рублей).