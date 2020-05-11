Шашлычников ищут с помощью беспилотников

С 1 мая в Севастополе введен ряд ограничительных мер для обеспечения пожарной безопасности. Нарушителей выявляют при помощи тепловизоров, установленных на беспилотных летательных аппаратах.

Сотрудники ГУ МЧС и ГКУ «Севастопольское лесничество» ежедневно патрулируют лесную местность. Поиск нарушителей режима ведется при помощи авиационных систем Phantom и Inspire, которые позволяют на расстоянии до двух километров определить термоточки с помощью фото- и видеофиксации, а также тепловизора, который находится на подвесной системе.

Теперь на беспилотники установили еще и систему звукового оповещения, чтобы напоминать нарушителям «о мерах пожарной безопасности и правилах поведения».

«Особый противопожарный режим введен с 1 по 21 мая, в случае сохранения стойкой теплой погоды данные противопожарные меры могут продлить», — считает заместитель начальника надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Севастополю подполковник внутренней службы Валерий Евмененко.