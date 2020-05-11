С животноводством в Севастополе как-то не получается

Департамент сельского хозяйства, ответственный за реализацию госпрограммы по развитию сельскохозяйственного и агропромышленного комплексов, не слишком озабочен продовольственной безопасностью региона.

Такой вывод сделала Контрольно-счетная палата (КСП) города, анализируя выполнение государственных программ в Севастополе за 2019 год.

Программа «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя», состоящая из семи подпрограмм, шесть из которых были профинансированы на 430 миллионов рублей, исполнена на 90%. Ответственный исполнитель — Департамент сельского хозяйства города Севастополя. Четыре из семи подпрограмм реализованы в полном объеме, а по подпрограмме «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» возникли проблемы.

Было запланировано в хозяйствах всех категорий произвести продукции растениеводства к показателям предыдущего года на 104 %, произвели 102,9%.

С животноводством получилось намного хуже. При запланированном производстве скота и птицы в хозяйствах всех категорий в 1,4 тысяч тонн результат составил 0,652 тысяч тонн (46,6%). Департамент сельского хозяйства объясняет такой результат отсутствием пастбищ, животноводческих комплексов, кормовой базы, а также угрозой распространения африканской чумы свиней в виду отсутствия свиноводческих хозяйств с высоким уровнем биологической защиты и достаточного количества специализированных мест для забоя животных.

При запланированном производстве молока в пять тысяч тонн реальный результат составил 2,8 тысяч тонн (56%). Причина та же: отсутствие пастбищ, животноводческих комплексов, кормовой базы.

Контрольно-счетная палата Севастополя отмечает, что показатель «Производство молока» не был выполнен и в 2018 году.

Результаты по подпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса» лучше, но не обошлось без проблем и ЧП. Было запланировано произвести 14,5 миллионов банок рыбных консервов, выпустили 13,2 миллиона (91,8%). Причина невыполнения — поломка судна и попадание аммиака в рыбную продукцию. Пришлось утилизировать около 11 тонн выловленной рыбы.

По мнению специалистов КСП, отрицательная динамика показателей в сфере животноводства свидетельствуют о спаде развития данной сферы в Севастополе. Ежегодное недостижение показателей при отсутствии мероприятий, направленных на устранение негативных факторов, свидетельствует об отсутствии сбалансированного подхода к решению поставленных задач и отрицательно отражается на эффективности выполнения госпрограммы и продовольственной безопасности региона.