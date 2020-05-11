Провал дороги на улице Корчагина заделали

Провал, который к вечеру 8 мая образовался в дорожном покрытии на ул.Корчагина, недалеко от Инженерной школы, уже заделали. Движение транспорта восстановлено.

О происшествии было сообщено на страницах Севавтодора в социальных сетях. Там же говорилось об ограничении движения транспортных средств на участке дороги и проведении аварийно-восстановительных работ бригадами ГБУ «Севастопольский автодор» и ГУПС «Водоканал». В результате слаженных действий двух предприятий провал удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.

Дорожное покрытие недавно отремонтированной улицы провалилось в полость, внутри которой проходят инженерные сети, в том числе и водопроводные. Поэтому к аварийным работам дорожники привлекли водоканал. Однако вскоре выяснилось, что утечка, которая подмыла основание дорожного покрытия и стала причиной обрушения, к сетям водопровода отношения не имеет. При этом организацию, которой принадлежат сети, где произошла утечка, дорожники пока не называют.

Напомним, что осенью 2018 года в этом районе ударными темпами перекладывали магистральную теплотрассу, которая попала в «пятно застройки» школы. Специалисты Севтеплоэнерго тогда обещали, что система оперативного дистанционного контроля, применявшаяся при укладке 250 метров предизолированной трубы, позволит уменьшить число аварийных ситуаций за счет своевременного обнаружения мест возможных утечек теплоносителя.