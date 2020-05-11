Программа развития здравоохранения выполняется неэффективно

Из отчета Контрольно-счетной палаты о выполнении государственных программ в Севастополе за 2019 год следует, что городские власти допускают нарушения порядка разработки, реализации и оценки их эффективности.

Бюджет Севастополя на 2019 год был сформирован на основе 20 государственных программ. В течение года во все госпрограммы вносились изменения. Наибольшее количество изменений внесено в госпрограмму «Развитие здравоохранения в Севастополе» — 12 раз! При этом проекты изменений не направлялись на экспертизу в Контрольно-счетную палату, что является нарушением.

«Систематическая корректировка объемов финансового обеспечения и целевых значений при ежегодном их неисполнении ведет к тому, что общая оценка эффективности государственных программ становится формальной процедурой», — отмечают в КСП.

Госпрограмма «Развитие здравоохранения в Севастополе» состоит из девяти подпрограмм. Ответственный исполнитель — департамент здравоохранения. На выполнение шести из девяти подпрограмм было выделено почти пять миллиардов рублей. Освоено 70% средств (около 3,4 млрд рублей). А что в результате?

В Севастополе остро стоит проблема низкой эффективности профилактики заболеваний, не налажена система мониторинга показателей здоровья в образовательных учреждениях, практически отсутствует система профилактики здорового образа жизни и заботы о собственном здоровье на предприятиях. Ситуация усугубляется низкой доступностью оказания первичной медико-санитарной помощи, отмечено в отчете Контрольно-счетной палаты.

Из 15 целевых показателей в 2019 году не достигнуты значения по семи, в том числе по показателям смертности: общей, младенческой, от болезней системы кровообращения, от новообразований. Последний показатель должен был составить 243 человека на 100 тысяч населения, реально имеем — 255,18.

Ожидаемая продолжительность жизни составляет 73,52 года, что ниже среднего показателя по Южному федеральному округу (73,73). Севастополь находится на предпоследнем месте по данному показателю среди регионов, входящих в ЮФО.

В 2019 году наблюдался рост смертности трудоспособного населения на 7,1%, в том числе смертности от новообразований на 6%. Смертность от болезней кровообращения увеличилась на 10,4%.

Охват диспансеризацией взрослого населения составил только 13,9%, при планируемом показателе в 23%. Охват иммунизацией против гепатита В — 82,5%. а было запланировано 95%. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка — 79,55% (по программе 95%). Прививок против кори сделано 76,25% (при планируемом значении показателя 95%). Причина — более четырех месяцев просто не было вакцины!

Доля лиц старшего трудоспособного возраста с хроническими заболеваниями, находящихся под диспансерным наблюдением, должна была составить 52,6%. На деле достигнутое значение — 43,8%. Причина — дефицит участковых врачей амбулаторно-поликлинического звена.

В 2019 году в подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» из трех показателей не в полном объеме выполнены два. Освоено только 2,7 млрд из предусмотренных на это почти четырех миллиардов рублей.