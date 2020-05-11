Орфографическую ошибку на танке исправили

По крайней мере, именно это следует из объяснений, представленных «Севастопольской газете» пресс-службой Севастопольского военно-исторического музея.

На одном из танков, отреставрированном к 75-летию Великой Победы и выставленном на Сапун-горе, севастопольцы обнаружили ошибку в надписи: «оккупантам» написали через начальную букву «а». Разумеется, ошибку сразу заметили посетители мемориального комплекса и стали выкладывать в социальных сетях фотографии.

«Севастопольская газета» обратилась за разъяснением допущенного казуса непосредственно в военно-исторический музей.

Там объяснили, что виновником ошибки является не подрядчик и точно не музей. Ошибку допустил представитель военного ведомства, которому доверили выполнить надпись. Но уровень грамотности военнослужащего оказался ниже предполагаемого.

— Это всего лишь человеческий фактор, — объяснили в пресс-службе музея, очень рассчитывая на снисходительность горожан и понимание ситуации.

Согласно представленной информации, все работы подрядчик выполнил в срок. Другое дело, что последние дни перед праздниками были очень напряженными и по причине пандемии выполнялись недостаточными производственными силами.

Так или иначе, но надпись, выполненную 7 мая с ошибкой, удалось заметить только через два дня, да и то благодаря бдительности и грамотности посетителей комплекса, за что музей и выражает им свою благодарность.

Разумеется, ошибку исправили, с ремаркой «с кем не бывает!», а в доказательство прислали «Севастопольской газете» новое фото, где слово «оккупанты» написано по всем правилам орфографии.