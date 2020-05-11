Молочные кухни должны вернуть до 1 сентября

Президент России утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности Республики Крым и Севастополя, состоявшейся 18 марта 2020 года.

Перечислим вопросы, заданные на встрече севастопольцами, которые поручено решить в кратчайшие сроки.

Во время встречи библиотекарь Инна Тебенёва попросила президента возродить молочные кухни, где семьи могли бы получать питание для младенцев. Глава государства поддержал эту идею. Правительству Севастополя нужно до 1 сентября 2020 года обеспечить возобновление работы сети молочных кухонь.

Минспорту России дано поручение поддержать инициативу, направленную на реализацию проекта по выявлению сильнейшей нации в мире. С таким предложением к президенту обращался профессиональный член президиума ассоциации российских силачей Михаил Палер.

Правительству Российской Федерации поручено предусмотреть бюджетное финансирование строительства берегоукрепительных сооружений Херсонесского городища, а также на сохранение, изучение и консервации объектов хоры древнего города.

Деньги в бюджете страны нужно найти и на реставрацию панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.», ее техническую модернизацию, а также на содержание и охрану территорий, зданий и сооружений Севастопольского военно-исторического музея-заповедника. Территорию Исторического бульвара нужно освободить от сторонних коммерческих организаций, не имеющих отношения к музейной деятельности.

В федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» поручено включить проектирование и строительство нового корпуса городской больницы №4 на 140 коек.

Правительство РФ совместно с МВД России, Росгвардией должно подготовить проект указа президента об обеспечениеи жильем граждан РФ, уволенных со службы в правоохранительных органах Украины с правом на пенсию, проходивших службу в Республике Крым и Севастополе и состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту службы до 18 марта 2014 г.

Правительству Российской Федерации совместно с правительством Севастополя необходимо подготовить и представить предложения о мерах по развитию строительства судов рыбопромыслового флота, в том числе на судостроительных верфях, расположенных на территориях Крыма и Севастополя.

Объект культурного наследия регионального значения «Здание военно-морского училища» в Голландии ждет реконструкция для современного использования СевГУ.

Минобороны России передаст Севастополю один из танков Т-34, возвращенных Лаосской Народно-Демократической Республикой.

Министр обороны должен рассмотреть вопрос и при необходимости представить предложения о внесении в законодательство РФ изменений, направленных на предоставление лицам, выполнившим в 1960-1970 годах поставленные задачи (в том числе в составе кораблей и судов Военно-Морского Флота) в странах, где велись боевые действия, мер социальной поддержки, которые установлены для ветеранов боевых действий.