Лабораторных исследований на covid-19 проводится недостаточно

По информации главного санитарного врача Севастополя Романа Проскурнина, на сегодня Севастополь не выполнил показатель по объему лабораторных исследованимй на covid-19.

Об этом он сообщил 11 мая на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

— К этому показателю мы будем стремиться, но вместе с тем объективную картину при снижении режима самоизоляции надо учитывать, — заявил Р.Проскурнин.

Еще раньше заместитель губернатора Александр Кулагин сообщил о невысоком показателе лабораторных исследований.

— У нас заболеваемость составляет 28 человек на 100 тысяч населения, коэффициент распространения на сегодняшний день составляет 0,73 (по рекомендациям Роспотребнадзора). Но это благодаря тому, что вчера заболеваемость была нулевая, а за 4 дня до этого средний показатель был немного выше единицы, — сказал А. Кулагин.

Напомним, что 6 мая врио губернатора Михаил Развожаев дал распоряжение организовать круглосуточную работу диагностической лаборатории по коронавирусу.