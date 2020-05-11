К декабрю нужно утвердить границы объектов культурного наследия

Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Севастополя до 1 декабря текущего года утвердить границы территорий объектов культурного наследия в регионе и зоны их охраны.

Утвержденный главой государства перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности Республики Крым и Севастополя, состоявшейся 18 марта 2020 года, опубликован 11 мая на сайте Кремля, сообщает ТАСС.

«Рекомендовать правительству Севастополя утвердить границы территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории Севастополя (в первую очередь объектов археологического наследия), и зон их охраны, а также обеспечить прекращение строительных работ на территории могильника «Бельбек-4» в селе Любимовка Нахимовского района Севастополя», — говорится в сообщении. Срок исполнения данного поручения — до 1 декабря 2020 года.

Кроме того, В.Путин рекомендовал властям Севастополя организовать при участии Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» и Российского военно-исторического общества провести на территории города работу по выявлению объектов, связанных с военной историей города, обеспечить проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов, принятие их на государственную охрану как объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также при необходимости рассмотреть вопрос о дальнейшей музеефикации таких объектов и приспособлении их для современного использования.

Доклад о проделанной работы необходимо будет представить до 1 декабря 2020 года.