Количество заболевших продолжает увеличиваться

По состоянию на утро 9 мая в Севастополе зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19. Все пациенты находились в контакте с заболевшими ранее людьми.

Всего с начала года в городе зарегистрированo 122 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 21 человек выписан после выздоровления, двое умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 129 человек, в городской больнице №9 — 98. Под наблюдением по месту жительства — 1069 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке. Новых очагов заражения в городе не выявлено.