Взорвался только один газовый баллон

Пожар в частном доме на ул.Жени Дерюгиной мог иметь более тяжелые последствия.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю, 7 мая был ликвидирован пожар повышенного ранга.

В 10.18 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Севастополю поступило сообщение о том, что по ул.Галины Петровой (она перпендикулярна ул.Жени Дерюгиной) горит пристройка к жилому дому.

По прибытии подразделений к месту пожара было установлено, что горят пристройка и часть деревянного двухэтажного жилого дома, жильцы эвакуировались самостоятельно.

В процессе ликвидации пожара из огня вынесли 16 баллонов: 10 с кислородом и шесть газовых. Целостность одного из них была нарушена, в результате произошел взрыв, который увеличил площадь пожара с 60 квадратных метров до 100. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет.

В ходе тушения была угроза распространения пламени на соседние здания, однако благодаря грамотным действиям спасателей пожар был локализован. Ликвидировать открытое горение удалось в 12.45. Полная ликвидация последствий пожара — 16.48.

На месте также работали службы 102, 103, 104 и следственно-оперативная группа. К ликвидации последствий пожара привлекались 44 человека и 15 единиц техники.