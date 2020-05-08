В Севастопольской бухте сформирован парадный строй кораблей

В рамках проведения праздничных мероприятий посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилось формирование парадного строя кораблей Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв, в парадной линии представлены подводная лодка «Ростов-на-Дону», ракетный катер «Р-60», малый ракетный корабль «Вышний Волочок», большие десантные корабли «Азов» и «Орск», сторожевой корабль «Ладный», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также корабль Пограничной службы ФСБ России «Аметист».

Обеспечение постановки кораблей в парадный строй на бочки выполняли четыре рейдовых буксира из состава отряда судов обеспечения Черноморского флота.

Постановка кораблей на парадные бочки прошла под руководством заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Липилина.