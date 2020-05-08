Условный последний звонок прозвенит 20 мая

Текущий учебный год завершится 20 мая. Об этом 8 мая на заседании правительства Севастополя сообщила заместитель губернатора Ольга Тимофеева. По ее словам, в настоящее время проводится плановая аттестация, и для 1- 8-х классов учебный год завершится 20 мая. В этот день для школьников прозвучит условный последний звонок.

О.Тимофеева также сообщила о решении Министерства образования отменить сдачу ОГЭ в 9-х классах.

Что касается 11-х классов, то сейчас на министерском уровне определяются сроки, на которые будет сдвинута сдача ЕГЭ. Пока решение по этому поводу не принято, так что информация поступит дополнительно.