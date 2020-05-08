Транспортники сработали лучше всех

Сельское хозяйство растет, а промышленность отстает

В марте 2020 года незначительно вырос индекс потребительских цен и составил почти 101%, в том числе на продовольственные товары — 101,4%, непродовольственные товары — 100,4%, услуги — 100,5%.

Прибыльно отработали 60,4% организаций, они получили 533 миллиона рублей прибыли, которая по сравнению с соответствующим периодом 2019 года увеличилась почти на 12%. Основная доля прибыли сформирована предприятиями промышленности (64,3%); агентствами недвижимости (18,3%); организациями оптовой и розничной торговли; предприятиями по ремонту автотранспортных средств (7,6%).

Наиболее убыточными оказались организации транспортировки и хранения (38% от общей суммы убытков по городу) и промышленности (25 %).

Объем промышленного производства в городе продолжал сокращаться. Индекс промышленного производства в марте 2020 года по отношению к февралю составил 67,8%, а к соответствующему месяцу предыдущего года — 74,2%.

Объем выполненных строительных работ составил почти 804 миллиона рублей, это 53% к соответствующему периоду предыдущего года. В январе-марте 2020 года введено в эксплуатацию 122,4 тыс.кв.м общей жилой площади, в том числе в сельской местности — 7,616 тыс.кв.м .

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в январе-марте 2020 г. в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 307,3 млн рублей. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец марта составило 1211 голов, что на 8% больше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года. В том числе коров — 594 головы (на 7% больше), свиней — 730 голов (на 7% больше), овец и коз — 930 голов (на 0,2% больше), птицы всех видов — 44313 голов (на 0,7% больше).

Транспорт

Услугами общественного автомобильного транспорта в январе-марте 2020 года воспользовались почти 11 миллионов пассажиров, что в два раза больше, чем за тот же период 2019 года. Пассажирооборот увеличился почти в два раза и составил 195 миллионов пассажиро-километров. Автомобильным транспортом перевезено 101,5 тысяч тонн грузов, что соответственно на 25,6% и в 1,6 раза больше, чем в январе-марте 2019 г.

Розничная торговля

Оборот розничной торговли за первый квартал 2020 года составил 15 миллиардов рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102,4% к соответствующему периоду предыдущего года. Из них оборот пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47,7%; непродовольственных товаров — 52,3%.

На 90% оборот формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями вне рынков.

Общественное питание

Оборот ресторанов, кафе, баров, столовых, а также организаций, осуществляющих поставку продукции общественного питания составил 1,5 миллиардов рублей или 118,1% по отношению к январю-марту 2019 года.

Заработная плата и безработица

В феврале 2020 года среднемесячная зарплата в Севастополе составила 35 тысяч рублей.

По данным департамента труда и социальной защиты численность незанятых граждан, состоящих на учете в центре занятости на конец марта 2020 года составила 788 человек. Уровень безработицы — 0,2%.

Демография

В Севастополе отмечено уменьшение числа родившихся и умерших по сравнению с январем-февралем 2019 года, а количество зарегистрированных браков и разводов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: браков — на 55 пар, разводов — на 23 пары.