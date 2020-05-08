Спасатели установят красные знамена на шести вершинах Крыма

К традиционному знамени на зубцах Ай-Петри в этом году на 9 мая добавятся еще пять знамен на горных вершинах полуострова.

Ежегодно в День победы спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» устанавливают копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии — «Знамя Победы» на зубцах Ай-Петри на высоте 1234 метра.

«Согласно преданию, партизаны подняли на Ай-Петри красное знамя. Фашисты, не имея специальных навыков и возможностей, не могли его снять и просто расстреливали из оружия», — объяснили истоки этой традиции в пресс-службе МЧС Республики Крым.

В этом году спасатели из других отрядов ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» поднимут знамена на еще пяти вершинах Крыма. Сотрудники Алуштинского АСО — на вершине Эклизи-Бурун, Судакского АСО — на горе Сокол, Феодосийского АСО — на хребте Эчки-Даг, Белогорского АСО — на горе Ак-Кая (Белая Скала), Бахчисарайского АСО — на горе Саблу-Кая».