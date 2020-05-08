Сквер на улице Пушкина ждет ремонт

Для ремонта сквера на улице Пушкина ГБУ «Парки и скверы» ищет подрядчика. Сквер носит имя Василия Бузина — начальника городского отдела милиции, погибшего при обороне Севастополя в 1942 году.

Объявление о поиске исполнителя размещено на сайте госзакупок. Проект реализуется в рамках программы «Формирование современной городской среды». Проектно-сметная документация выполнена петербургской компанией ООО «Оптимус».

Техническим заданием предусмотрены прокладка инженерных сетей, устройство пешеходных зон и детской площадки, замена светильников, высадка зеленых насаждений и обустройство газонов, монтаж малых архитектурных форм в виде скамеек, урн и вазонов.

Планируется разбить клумбы для многолетних цветов, в частности, роз; высадить саженцы деревьев: шелковицы белой, акации желтой и шаровидной, липы, каштана и кустарников — живая изгородь: кизильник, бирючину, а также кипарисовик, барбарис, лещину обыкновенную, можжевельник казацкий, самшит и калину.

Объявленная стоимость работ — 42 миллиона рублей.

Работы планируется завершить к 30 ноября 2020 года. Победитель определится 14 мая 2020 года.