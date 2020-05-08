Режим самоизоляции могут продлить и после 11 мая

Решение о продлении режима самоизоляции могут принять 11 мая на очередном заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции. Такое развитие событий анонсировал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на заседании правительства 8 мая.

— Нам надо понять, каким путем пойти в Севастополе. Режим самоизоляции у нас сохраняется до 11 мая включительно, сегодня мы решение по продолжению режима самоизоляции мы не принимаем, оно будет принято 11 мая. Скорее всего, это будет решено на заседании оперативного штаба, где мы это обсудим. С учетом того, что 11 мая открывается большое количество предприятий сферы услуг, что рекомендует и Роспотребнадзор, — сказал М.Развожаев.

По его словам, в настоящее время ситуация сохраняется стабильно напряженной, но не драматической.