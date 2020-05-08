Разные цифры и разный подход

Как справляются с пандемией коронавируса в трех соседних государствах — в России, Белоруссии и на Украине.

Россия

По состоянию на 13 мая в России зарегистрировано 242271 заболевших. С мая каждые сутки выявляют больше 10 тысяч заразившихся по всей стране. 2212 человек стал жертвой нового вируса. Есть информация, что большинство умерших имели сопутствующие заболевания, но есть и полностью здоровые, как и те, чей возраст не превышает 40 лет. Заболевают в одинаковой степени и мужчины, и женщины. Почти половина выявленных зараженных переносят болезнь бессимптомно.

«Лечение назначает врач в зависимости от симптомов в соответствии с российскими и международными рекомендациями», — сказано на официальном сайте, посвященном эпидемии, стоп­коро­на­ви­рус.рф.

Российские врачи продолжают рекомендовать самоизоляцию как профилактическую меру №1 против распространения коронавируса. Государство не ввело никаких чрезвычайных мер, ограничившись режимом повышенной готовности, который отменяет массовые мероприятия. При таком режиме школы и вузы переходят на дистанционный режим работы, прибывшие из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой должны пройти двухнедельный карантин, для зараженных предусмотрена принудительная изоляция, а предприятия, по возможности, переводят сотрудников на удаленный режим работы. К тому же два раза по распоряжению президента объявлялась неделя нерабочих дней. К 1 апреля в стране закрылись все магазины товаров непервой необходимости, кинотеатры, театры, развлекательные заведения и общепит. За передвижение без специальных пропусков (нарушение режима самоизоляции) во многих регионах штрафуют.

Придерживаться подобного режима, судя по всему, предполагается до начала лета, как минимум. О выходе «на плато» по приросту заболеваемости в России пока говорят с осторожностью. Пик все еще не пройден.

В мае региональные власти в стране начали вводить «масочный режим» — это значит: без обязательной медицинской или тканевой маски на лице нельзя появляться в общественных местах — в магазинах, на рынках или в общественном транспорте. Врио Севастополя Михаил Развожаев ввел масочный режим с 1 мая, глава соседнего региона — Республики Крым — Сергей Аксёнов — с 12 мая.

С начала мая начались послабления для бизнеса, который, несмотря на поддержку государства, показывает признаки вымирания. В регионах начали открывать парикмахерские и салоны красоты. С 11 мая — магазины непродовольственных товаров.

Украина

Первый подтвержденный случай коронавируса на Украине был зафиксирован 3 марта.С 12 марта в стране введены ограничительные меры. Все образовательные учреждения закрыты на карантин. Закрыты все рестораны, кафе, кинотеатры, развлекательные заведения, спортивные клубы, магазины, кроме продуктовых. Введен запрет на проведение массовых мероприятий. С 17 марта закрыта граница для иностранцев и прекращено движение транспорта, кроме собственного автотранспорта, — как внутри страны, так и за границу.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на утро 13 мая всего лабораторно подтверждено 16425 случая COVID-19, из них 439 летальных. Каждый день прирост заболевших — около 400 человек.

С 29 марта эта страна работает по обновленным медицинским стандартам оказания медицинской помощи больным COVID-19. В частности, МОЗ Украины обновил алгоритмы амбулаторно-поликлинической помощи пациентам с подозрением на COVID-19. Согласно им, пациентов с легкой формой заболевания, не имеющих риска осложнений, а также выздоравливающих пациентов рекомендуется лечить в домашних условиях.

Согласно данным официального портала Министерства здравоохранения Украины, существуют проблемы с выплатой повышенных зарплат медработникам. Средства выделены, но не доводятся регионами.

На Украине с 12 мая начался первый этап ослабления карантинных ограничений. Открылись маленькие магазины, парикмахерские, салоны красоты, летние террасы кафе и ресторанов, небольшие производства и некоторые другие учреждения, продовольственные рынки. Проезд в общественном транспорте возможен только при наличии спецбилета. Метро в Киеве закрыто.

В первые майские выходные в Киеве прошел митинг предпринимателей, которые требовали открыть летние площадки ресторанов для работы как шанс «бизнесу выжить».

Ранее в столице Украины разразился скандал вокруг ресторана «Велюр», владельцем которого является один из членов правящей партии. По сообщениям украинских СМИ, даже во время карантина заведение продолжало свою работу и принимало посетителей, несмотря на введенные ограничения.

Белоруссия

В Белоруссии отношение к пандемии самое спокойное в мире. Здесь не объявляли никаких особых режимов и даже провели Парад Победы 9 мая в его привычном формате — с демонстрацией наземного вооружения и сил, а также при скоплении народа.

В Белоруссии число зараженных коронавирусом на 13 мая превысило 24,9 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии чуть меньше семи тысяч пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 142 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

В апреле данные на официальном сайте Министерства здравоохранения Белоруссии обновлялись нерегулярно, иногда раз в неделю. В мае статистику уже публикуют каждый день.