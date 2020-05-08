Проспект Победы стал цивилизованнее, но не до конца

На всем протяжении проспекта, прилегающих пешеходных дорожках и частично на придомовой территории домов у дороги заменили асфальтовое покрытие и бордюры. На старые опоры освещения установили современные светильники, проложили почти три километра нового кабеля. Демонтировали несанкционированные объекты торговли, установили новые остановочные павильоны. Произвели частичное озеленение.

По словам местных жителей, проспект Победы преобразился, стал лучше, хотя из-за спешки многие работы выполнены некачественно. Люди жалуются на старые урны и скамейки, установленные хаотично, отсутствие ливневой канализации, на запрет парковки по всей улице.

С утра 8 мая шел дождь, вода потоком стекала по проспекту, смывая все на своем пути, размывая вновь отсыпанные клумбы. У пешеходных переходов образовались непроходимые грязные лужи. Но, несмотря на все недочеты, люди довольны.

— Хорошо сделали. Стало значительно лучше, чем было. Но хуже, чем на Большой Морской, — смеясь, сказал Юрий Хоменко, проживающий на пр.Победы уже более 30 лет.

Рада благоустройству жительница микрорайона Светлана Маркова: «Очень довольна, по сравнению с тем, что было, — это небо и земля. Мы очень благодарны за такой подарок к празднику.

Принимал работы, выполненные на пр.Победы, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Он пешком прошел весь проспект и удовлетворительно оценил реконструкцию.

— Конечно, проспект изменился, — поделился своими впечатлениями с журналистами М.Развожаев. — Он стал более цивилизованным. Мы постарались выполнить основные работы в срок. Полностью переделано освещение, выполнено асфальтирование дорожек. Также мы отремонтировали не только основную часть проспекта, но и пошли во дворы, чтобы на глубину одного дома выполнить благоустройство.

По его словам, и во дворах, и на самом проспекте провели серьезную работу: ликвидировали «застарелые следы бесхозяйственности»; убрали раздражающую рекламу. При этом он пообещал, что штурмовщиной никто заниматься не будет.

— День Победы у нас завтра, но это не значит, что 10-го числа отсюда все уйдут. Типа, объект сдан, всем спасибо, все свободны. Такого не будет. Понятно, что год «Памяти и славы» продолжается, и мы будем продолжать работать, — заверил руководитель города.

Он признал, что в процессе обхода выявлено много мелких недостатков, которые необходимо доделать. В частности: заменить старые фонарные столбы на качественные, привести в порядок клумбу на конечной остановке троллейбуса №9. Произвести ремонт здания детской поликлиники и почты. Особо врио губернатора остановился на вопросе строительства ливневой канализации.

— В принципе на пр.Победы никогда ливневая канализация не была предусмотрена. Да, она есть в схеме, которую мы приняли. Но сейчас, в рамках этого проекта, реализовать это было невозможно. В ближайшее время мы получим деньги по ФЦП и начнем проектировать. Ливневая канализация — сложный проект, который завязан на целую систему локальных очистных сооружений. Сточную воду нельзя выводить в обычные колодцы с водопроводной водой, — объяснил М.Развожаев и пообещал, что работа будет продолжена.

Напомним, благоустройство пр.Победы началось в середине февраля в рамках проекта «Улица Победы», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Работы по реконструкции финансировались из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные дороги», а также из городского бюджета и на средства муниципального округа, выделенные ему на приведение в порядок территории.