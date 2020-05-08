Подготовили онлайн-экскурсии по городам-героям

Проект «Путь к Победе» приурочен к 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и рассказывает о 12 городах Советского Союза и Брестской крепости. Разработчики путеводителя ставили две цели — заинтересовать историей городов-героев молодую аудиторию, а также поддержать всех россиян, соблюдающих режим самоизоляции.

«Мы очень ценим подвиги, которые совершили наши дедушки и бабушки ради спокойного будущего своих детей и внуков, искренне гордимся ими. «Путь к Победе» — вклад нашей команды в празднование победы над нацизмом, попытка рассказать о подвигах городов-героев в современном формате, — объяснил задумку Александр Головатый, основатель сервиса Surprise Me.

Автор виртуальной экскурсии — Георгий Макеев — лучший московский гид по версии Русского географического общества и финалист конкурса «Лучший гид России».

«Пока мы должны оставаться дома, ради своего здоровья и здоровья окружающих. Но это не значит, что мы не можем получать яркие впечатления, как во время реальных поездок, узнавать новое и развиваться. Когда карантин снимут, и мы сможем посетить города лично, «Путь к победе» и тогда останется информативным и удобным путеводителем по местам боевой славы», — отметил Г.Макеев.

Онлайн-экскурсия «Путь к Победе» — некоммерческий социальный проект. Чтобы начать путешествие по городам-героям Великой Отечественной войны достаточно скачать приложение (Google Play, App Store).