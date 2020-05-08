Новые заболевшие — из Греции, Бахчисарая, Москвы и со строек МО РФ

Согласно оперативной сводке по эпидемиологической ситуации, на утро 8 мая в Севастополе выявлены еще 8 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

— В числе заболевших — трое строителей военного госпиталя в Омеге, бывшие в контакте с ранее заболевшими. Они находятся в военном обсерваторе, — сообщает пресс-служба.

Пять других случаев зафиксированы у троих людей, вернувшихся из Бахчисарая, у мужчины, приехавшего из Греции и у женщины, которая прибыла из Москвы. Все они находились в самоизоляции в домашних условиях.

Кроме того, сообщается о выписке накануне двух выздоровевших пациентов из инфекционной больницы.

Таким образом, с начала года количество заболевших составляет 118 человек, выздоровели 18, умерло двое.

В инфекционной больнице под наблюдением находятся 142 пациента, в городской больнице №9 — 103, под наблюдением по месту жительства — 1140 человек.

В режиме обсервации работают пансионат «Изумруд» и стройки МО РФ в районе бухты Омега и на Бельбеке.

Количество заболевших военных строителей на 8 мая составило 61 человек, то есть 52% от общего числа заболевших.