На борьбу с коронавирусом выделили 108 млн рублей

На предупредительные мероприятия, связанные с профилактикой и последствий распространения новой коронавирусной инфекции из финансового резерва выделено 108,5 млн рублей.

Постановление об этом принято 8 мая на заседании правительства Севастополя.

— Мероприятия предусмотрены следующие: поставка модульного инфекционного блока на 21 бокс на территории городской инфекционной больницы, на мероприятия по техническому присоединению к электрическим сетям на территории городской инфекционной больницы, на мероприятия, направленные на оплату работников обсерваторов и покрытие расходов на обеспечение горюче-смазочными материалами работы обсерваторов в мае, – сообщил директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

По словам С.Шеховцова, в эту же сумму входит компенсация затрат на обеспечение проезда сотрудников медицинских учреждений от дома до места работы и обратно, а также на меропрития по обеспечению проезда в общественном транспорте сотрудников учреждений в период действия режима повышенной готовности.

Накануне, 7 мая, на заседании оперативного штаба на средства профилактики ротнято решение о выделении 69 млн рублей на дезинфекцию подъездов многоквартирных домов.

Всего же резерв средств на борьбу с covid-19 составляет 800 млн рублей.