Монологи городов-геров посвятили Великой Победе

Каждый из городов-геров представил свой собственный монолог, написанный писателем, драматургом или поэтом, чья судьба так или иначе связана с героем монолога. Специальный видеопроект, реализуемый в условиях карантина, стартовал 1 мая.

Читают произведения артист или актриса московской «Школы современной пьесы»: 13 историй и столько же исполнителей, каждый из которых выступает от лица конкретного города-героя.

Финальной частью проекта станет полная версия спектакля «Монологи городов», такого, какой прежде артисты играли 9 мая на Театральной площади для сотен зрителей, собравшихся после шествия Бессмертного полка.

Теперь формат проекта изменен. Монологи были записаны в условиях карантина и звучат каждый вечер на ютуб-канале проекта в 19.00. Финальный спектакль прозвучит в День Победы.

Разумеется, севастопольцам в первую очередь, будет интересен монолог своего города. Его читает артист Владимир Шульга, а автор — севастопольский драматург Владимир Горбань.

Давайте послушаем наш монолог вместе.