Монологи городов-геров посвятили Великой Победе
Каждый из городов-геров представил свой собственный монолог, написанный писателем, драматургом или поэтом, чья судьба так или иначе связана с героем монолога. Специальный видеопроект, реализуемый в условиях карантина, стартовал 1 мая.
Читают произведения артист или актриса московской «Школы современной пьесы»: 13 историй и столько же исполнителей, каждый из которых выступает от лица конкретного города-героя.
Финальной частью проекта станет полная версия спектакля «Монологи городов», такого, какой прежде артисты играли 9 мая на Театральной площади для сотен зрителей, собравшихся после шествия Бессмертного полка.
Теперь формат проекта изменен. Монологи были записаны в условиях карантина и звучат каждый вечер на ютуб-канале проекта в 19.00. Финальный спектакль прозвучит в День Победы.
Разумеется, севастопольцам в первую очередь, будет интересен монолог своего города. Его читает артист Владимир Шульга, а автор — севастопольский драматург Владимир Горбань.
Давайте послушаем наш монолог вместе.