Картографы сделали граффити для городов-героев

На основе картографических материалов атласа сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Роскартография разработала индивидуальные макеты художественных рисунков — граффити — для использования при оформлении зданий и сооружений всех 13 городов-героев.

«К юбилею Великой Победы Роскартография разработала макеты граффити для 13 городов-героев: Москвы, Ленинграда (Санкт-Петербурга), Сталинграда (Волгограда), Севастополя, Керчи, Тулы, Новороссийска, Смоленска, Мурманска, Минска, Бреста (для комплекса «Брестская крепость-герой»), Киева, Одессы. На каждом изображении отражена военная карта с направлениями фронтовых операций, связанных с каждым городом», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Скачать макет граффити можно с сайта Роскартографии roscartography.ru, там же находится справочная информация о каждом городе-герое. Кроме того, можно использовать специальный хештег #КартыПобеды в соцсетях.

«На каждом изображении содержится фрагмент карты военных лет, относящейся к фронтовым операциям, связанным с конкретным городом», — уточнили в пресс-службе.

Ранее Роскартография к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне подготовила и выпустила военно- исторический атлас сражений 1941-1945 годов и специализированный историко-туристический атлас «Дорогами воинской славы 1941-1945».