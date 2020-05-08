Ипотека у севастопольцев становится популярнее

В первом квартале 2020 года в Севастополе выдано более 300 ипотечных жилищных кредитов, на сумму 800 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заключенных договоров выросло более чем на 25%, объем кредитования увеличился в 1,4 раза.

Жители Севастополя берут ипотеку в среднем на 19 лет. Средневзвешенная ставка в марте 2020 года сложилась на уровне 9,2% и была ниже, чем в марте предыдущего года. Тогда ипотеку брали в среднем под 10,5%.