В Севастополе военные проводят массовые мероприятия

Репортаж с торжественного митинга на открытиии сделала служба информации «Вести.Севастополь» ГТРК. Среди приглашенных на мероприятие — журналисты, военнослужащие, ветераны юнармейцы и представители духовенства. Судя по фотографиям с митинга, масочный режим и социальную дистанцию в 2 м гости не соблюдают.

Напомним, что в Севастополе с 1 апреля введен режим повышенной готовности для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Запрещено проведение на территории города массовых мероприятий. Жителям не разрешается покидать места проживания, если это не связано с угрозой здоровью и жизни. Действует всеобщий масочный режим.

На 7 мая из 110 заболевших covid-19, выявленных в Севастополе, больше половины (58) — с объектов Министерства обороны в городе.