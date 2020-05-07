Подъезды дезинфицируют за 69 миллионов рублей

Проведенная работа по дезинфекции подъездов многоквартирных домов признана неэффективной. Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции доложил заместитель губернатора Владимир Базаров.

— Во-первых, не совсем прозрачные графики и, самое главное, выполнение этих графиков не очевидно. Жилищная инспекция проводила контрольные мероприятия, которые в большинстве случаев подтвердили проведение дезинфекций. Но обращения жителей говорят о том, что не все работы, по которым они обращались в управляющие компании, были выполнены, — сообщил В.Базаров.

По его мнению, все дело в том, что управляющие компании до сих пор не имели финансового источника. Зато обзавелись отчетностью, согласно которой по госкомпаниям было неоднократно обработано 7800 подъездов, по частным компаниям — 2500.

— Мы понимаем, что процесс нужно централизовать, не отдавать в руки управляющим компаниям. Поэтому подготовлен проект постановления правительства о выделении средств из резервного фонда по covid-19 в размере 69 млн рублей, — продолжил В.Базаров.

Он пояснил, что расчетная сумма включает десятиразовую обработку в месяц подъездов всех домов города. Региональным оператором всей этой работы предлагается назначить ООО «Благоустройство города Севастополя». Интересно, что контроль за выполнением работ предлагается поручить не кому-нибудь, а волонтерскому штабу.

— Речь идет о 13600 подъездах, дезинфицировать которые будут раз в три дня, — разъяснил В.Базаров.

Заявленная периодичность выполнения работ сразу вызвала удивление врио губернатора Михаила Развожаева, который предложил посоветоваться на этот счет с Роспотребнадзором.

— Может, все-таки такую дезинфекцию достаточно раз в неделю проводить? — предположил глава города.

— Периодичность мы обсудим в рабочем порядке, с учетом санитарных правил и санитарно-эпидемиологической обстановки, — отреагировал на это руководитель отделения Роспотребнадзора по Севастополю Роман Проскурнин, заявив, что в эту сумму будет включена и эпидобработка в случае выявления очага заражения.

— Сумма достаточно серьезная. Фонд средств нужен нам для точечной усиленной дезинфекции очагов. По частоте обработки давайте еще раз посмотрим и сформируем фонд, который необходим для заключительной дезинфекции, — подытожил обсуждение М.Развожаев.