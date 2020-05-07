По подозрению в получении взятки задержан сотрудник Госрегистра

Возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста отдела надзора управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя. Он подозревается в получении должностным лицом взятки в значительном размере.

Следствием установлено, что днем 6 мая главный специалист отдела Госрегистра на парковке у торгового центра «Муссон» получил от своего коллеги, представляющего интересы жителя Севастополя, взятку в 50 тысяч рублей за принятие решения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении по факту выявленных нарушений на земельном участке по Камышовскому шоссе.

После получения денег он был задержан сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Севастополю. Ведется следствие, решается вопрос о выборе меры пресечения задержаному, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю.