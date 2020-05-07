Очередные четверо заболевших — военные строители

По состоянию на утро 7 мая в Севастополе зарегистрировано еще 4 новых случаев заражения covid-19, все они — строители военного госпиталя в Омеге.

По сообщению пресс-службы правительства Севастополя, вахтовики находились в военном обсерваторе и контактировали с раннее заболевшими.

Всего с начала года в Севастополе выявлены 110 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из этого количества 16 человек выздоровели, два умерли.

В инфекционной больнице под наблюдением находятся 135 человек, в городской больнице №9 — еще 100. Под наблюдением по месту жительства — 1088 человек.

В режиме обсерватора продолжают работать пансионат «Изумруд», стройки МО РФ в районе бухты Омега и на Бельбеке.