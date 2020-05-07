Начался прием заявлений на субсидии для малого бизнеса

Право на получение субсидии имеют предприниматели, чья деятельность относится к перечню наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Для получения субсидии за апрель нужно подать заявление до 1 июня, за май — в срок с 1 июня до 1 июля 2020 года.

Заявление подается через специальный электронный сервис «Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства» на сайте ФНС России либо через личный кабинет юридического лица или индивидуального предпринимателя. Именно такой способ исключает ошибки при ее заполнении.

Также можно направить заявление по почте или оставить в специальных боксах, размещенных возле налоговых инспекций Севастополя.

Субсидия назначается только в случаях, если предприниматель или предприятие соответствует следующим критериям:

1. Относится к наиболее пострадавшей отрасли экономики.

2. Включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года.

3. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.

4. Задолженность по налогам и страховым взносам на 1 марта не превышает 3000 рублей.

5. На момент подачи заявления количество работников должно быть сохранено на прежнем уровне по сравнению с предыдущим месяцем либо сокращено не более, чем на 10%.

Как рассчитывают размер субсидии

— Для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые являются юридическими лицами и имеют наемных сотрудников, — из расчета 1 МРОТ (12130 рублей) на одного сотрудника.

— Для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые являются индивидуальными предпринимателями и имеют наемных сотрудников, — из расчета 1 МРОТ на 1 сотрудника + 1 МРОТ на самого ИП.

— Для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые являются индивидуальными предпринимателями и не имеют наемных сотрудников, — из расчета 1 МРОТ на самого индивидуального предпринимателя.

Потратить полученные деньги можно на неотложные нужды по своему усмотрению.