На улице Жени Дерюгиной горит частный дом

На место пожара оперативно выехали два пожарных расчета. Через некоторое время к ним присоединилась еще одна пожарная машина. Тушение пожара также обеспечивают бригада скорой помощи и полицейские.

Как сообщили «Севастопольской газете» на месте происшествия, по предварительным данным, пострадавших нет, причина возгорания пока не установлена.

Однако, по информации пожарных, из придомовой пристройки они вынесли газовые промышленные баллоны и баллоны с бытовым газом. Площадь пожара составила 100 кв.м.