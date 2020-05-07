На улице Жени Дерюгиной горит частный дом
Утром 7 мая в Севастополе на улице Жени Дерюгиной произошло возгорание частного дома.
На место пожара оперативно выехали два пожарных расчета. Через некоторое время к ним присоединилась еще одна пожарная машина. Тушение пожара также обеспечивают бригада скорой помощи и полицейские.
Как сообщили «Севастопольской газете» на месте происшествия, по предварительным данным, пострадавших нет, причина возгорания пока не установлена.
Однако, по информации пожарных, из придомовой пристройки они вынесли газовые промышленные баллоны и баллоны с бытовым газом. Площадь пожара составила 100 кв.м.