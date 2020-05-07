Лаборатория по тестированию на covid-19 будет работать круглосуточно

Такое поручение дал 6 мая на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

— У нас уже вторую неделю работает собственная лаборатория. Понятно, что мы прежде всего занимаемся тестированием медиков, участвующих в этой работе. Но надо переводить лабораторию на круглосуточный режим работы, чтобы максимально — в две или три смены — мы как можно больше делали тестирований по контактным группам, — обратился к членам штаба М.Развожаев, предупредив, что увеличение производительности не должно повлиять на качество тестирования.

Врио губернатора также проинформировал, что частная крымская медицинская компания «Гемотест» также получила разрешение тестировать на коронавирус и попросил установить взаимодействие данной лаборатории с Роспотребнадзором.

— Чтобы мы в целом понимали объем прошедших тестирование, чтобы не дублироваться с государственной системой и статистически понимать цифры для принятия управленческих решений, — сказал М.Развожаев.