Выставку об истории железной дороги откроют рядом с паровозом

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник готовит выставку, посвященную истории железной дороги Крыма и Севастополя. Экспозиция будет действовать на постоянной основе и разместится на площади имени Героя Советского Союза В.Д.Ревякина, недалеко от памятника паровозу бронепоезда «Железняков».

Работы по монтажу выставки, которая будет называться «Железная дорога Крыма: история и современность», ведутся с 1 мая.

Как сообщили «Севастопольской газете» в ФГБУК «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник», экспозиция создается в сотрудничестве с московским дизайнерским бюро Марии Корниловой и Эрика Белоусова и будет посвящена двум юбилейным датам этого года — 75-летию Великой Победы и 145-летию со дня открытия Лозово-Севастопольской железной дороги.

Устроители выставки утверждают, что железная дорога, будучи построенной в 1785 году, повлияла на развитие всех областей жизни полуострова.

Велико ее значение в период обороны Крыма и второй героической обороны Севастополя — используя железную дорогу, бронепоезд «Железняков» дерзко громил врага, а с июля 1942 года, в трудные дни оккупации, железнодорожники продолжили сопротивление, став подпольщиками и партизанами.

В преддверии победный майских дней в апреле 1944-го по железной дороге доставляли необходимое советским войскам для наступления. Работы шли практически в боевых условиях, под разрывами вражеских снарядов. Крымским железнодорожным веткам принадлежит решающая роль в скорейшем восстановлении городов полуострова и Севастополя после освобождения в мае 1944 г.

Сбор экспозиционных материалов начался еще в конце 2019 года. При работе были использованы материалы из фондовой коллекции музея-заповедника, из личных и государственных архивов, открытых источникав. Организаторы утверждают, что в собранных ими материалах история Севастополя раскрывается в неожиданном ракурсе, хронологии и художественном оформлении.