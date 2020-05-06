Вернувшиеся с материка севастопольцы будут направляться в обсерватор

Все возвращающиеся из дальних поездок в Севастополь будут направляться в обсерватор, даже при наличии местной прописки и жилья. Об этом было объявлено 6 мая на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

— Сложно работать, особенно с пониманием того, что возвращаются люди, у которых есть севастопольская прописка и у кого есть, где жить. Тем не менее, на данном периоде это нужно, чтобы предотвратить попадание инфекции и появление новых очагов. Если кто все-таки принимает решение съездить, по возвращении будут направляться в обсерватор, — предупредил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Такие меры нужны для безопасности и прибывающих, и других горожан.

Если человек не имеет пропуска для работы на территории Республики Крым, то его въезд и выезд из Севастополя должен решить ситуационный центр штаба.

— Понятно, что есть задачи, связанные с особо важными государственными задачами, когда люди прибывают в командировку. Но каждый такой случай мы уже научились брать под контроль, сопровождать в индивидуальном порядке, — заверил горожан М.Развожаев.