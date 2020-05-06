В Крыму 32 новых случая заражения COVID-19

На утро 6 мая в Республике Крым количество выявленных случаев коронавирусной инфекции достигло 160, увеличившись за сутки на четверть.

Прирост в 29 человек дали результаты тестирования персонала и пациентов Алуштинской городской больницы (24) и инфекционного отделения ФФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА» (5). Один заболевший выявлен в ходе обследования как контактный по ранее подтвержденному случаю в семейном очаге, двое — при обращении за медицинской помощью и лабораторном обследовании.

Все 32 заболевших госпитализированы в инфекционный стационар. Специалистами управления Роспотребнадзора проводятся эпидемиологические расследования, определен круг контактных лиц, в отношении которых осуществляются профилактические мероприятия.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 160 случаев новой коронавирусной инфекции. 21 из них завезен из-за границы, 17 — из субъектов РФ, 22 — контактные, 100 — контактные с лабораторно подтвержденными случаями. Выздоровело за весь период — 41 человек, сообщило управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым.