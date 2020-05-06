Садовым товариществам воду будут давать по графику

Садовые товарищества, имеющие договоры на круглогодичное водоснабжение по уменьшенному диаметру водомера, продолжат получать водоснабжение (питьевое) в полном объеме. Для них дополнительно разработан график подключения водомера большего диаметра.

Для не имеющих круглогодичного водоснабжения СТ установлен график подачи воды, размещенный на сайте правительства города sev.gov.ru/info/news/103575/.

Садовые товарищества, имеющие рабочие скважины технической воды и лицензии, должны максимально использовать разрешенный дебет. Информацию о рабочих скважинах необходимо предоставить в Севприроднадзор и в ГУПС «Водоканал» для корректировки графика водоподачи.

Необходимо предоставить и списки скважин, находящихся в нерабочем состоянии. Водоканал готов оказать помощь в проведении работ по восстановлению их работоспособности, а Севприроднадзор — в подготовке необходимых документов.

По вопросам водоснабжения садовых товариществ в летний период обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую службу водоканала: 54-42-68, 54-47-80 и в отдел недропользования Севприроднадзора — 49-25-52 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45).

Чернореченское водохранилище, откуда вода подается в южную часть города, сейчас заполнено лишь наполовину. Надежды на пополнение за счет зимних осадков не сбылись.