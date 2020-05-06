Разрешат рыбачить на своей лодке и покупать одежду без примерки

Уже с 6 мая разрешат использование собственных маломерных судов для любительской рыбной ловли, при условии соблюдения дистанции не менее метра до других лиц, находящихся в лодке.

—Такое ограничение говорит о том, что в море можно выйти на индивидуальном плавсредстве в индивидуальном порядке или с другими лицами, с учетом размеров лодки. Чтобы это не превратилось в экскурсионно-прогулочный вариант. То есть именно для индивидуальных прогулок, для рыбной ловли. По сути это приравнивается к пользованию личным автомобилем, — пояснил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

С 11 мая будет разрешено открыть непродовольственные магазины. Для этого нужно соблюсти несколько условий: одежду и обувь примерять нельзя, а на 10 кв.м торговой площади должно приходиться не более одного покупателя. Владельцы торговых точек должны сами рассчитать количество покупателей, которые могут одновременно находиться у них в торговом зале, в зависимости от размера торговых площадей.