Разрешат гулять с детьми и тренироваться на свежем воздухе

Врио губернатора Михаил Развожаев 6 мая на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом анонсировал издание указа, в котором будут прописаны меры по нормализации жизни города в условиях режима повышенной готовности.

В частности, с 11 мая разрешат индивидуальны спортивные тренировки на свежем вохдухе, но без использования спортивного инвентаря. Имеются в виду установленные во дворах портивные тренажеры, поскольку, по мнению специалистов, передача инфекции часто происходит контактным путем и при соприкосновении с поверхностью. Также разрешат пробежки и велопрогулки, с соблюдением дистанции между гражданами не менее трех метров.

Помимо перечисленного, в указ включат разрешение прогулок с детьми на придомовой территории, с соблюдением дистанции до других гуляющих не менее метра. Дерские площадки остануься закрытыми.

— Мы всегда говорили, что, если руководствоваться принципом разума, можно такие вещи делать. Большое количествло людей просят разрешить гулять с детьми, значит, пропишем это прямо в указе. Но без использования детских площадок, которые могут быть источником угрозы. Очевидно, что все разумные люди это и так делают, исходя из здравого смысла и оберегая своих детей, — сказал М.Развожаев.