9 мая праздник будет!

В День Победы в Севастополе будет парад кораблей, авиатехники и салют. По решению городских властей и командования Черноморского флота, в связи с противоэпидемическими ограничениями, трансляция праздничных мероприятий будет вестись в эфире региональных телеканалов.

Праздник начнется с торжественного построения личного состава кораблей и воинских частей с выносом Боевых Знамен и копий Знамени Победы. Завершится построение ритуалом подъема Государственного, Военно-морского флага и флагов расцвечивания в воинских частях и на кораблях флота.

Затем, одновременно с праздничными молебнами в войсковых храмах, которые пройдут без участия личного состава, состоится возложение венков и цветов к мемориалам, памятникам и воинским захоронениям Севастополя группами военнослужащих численностью не более пяти человек.

В ходе праздничных мероприятий командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов совместно с руководителями Севастополя проведет церемонию зажжения Вечного огня и возложит венки и цветы к обелиску воинской Славы на Мемориальном комплексе Сапун-гора, а также к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. на пл.Нахимова.

В Севастопольской бухте состоятся парад кораблей и церемония возложения венков и цветов на воду в память о моряках-черноморцах, погибших в годы ВОВ. Все корабли парадной линии произведут по три холостых артиллерийских выстрела, сопровождаемые сигналами корабельных сирен и колокольным перезвоном городских православных соборов и церквей.

Начало праздничного пролета авиации над городом запланировано на 10.15. В нем участвуют многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27П, штурмовики Су-25СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолеты Ту-134, Ан-26 и Бе-12, вертолеты Ка-27 и Ми-8, Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник».

Завершится празднование в 22.00 артиллерийским салютом. Каждый из его 30 залпов будет посвящен важнейшим событиям Великой Отечественной войны, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.