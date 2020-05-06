Новые заболевшие — со стройки в Омеге

По состоянию на утро 6 мая в Севастополе зарегистрировано восемь новых случаев заболевания COVID-19.

Семеро из них — вахтовики со стройки военного госпиталя в бухте Омега. Они были в контакте с ранее заболевшими и находились в обсерваторе на стройплощадке.

Еще один положительный тест — у женщины, которая вернулась из Москвы и сомоизолировалась на даче, поэтому контактных с ней лиц нет.

Всего с начала года в Севастополе зарегистрированo 106 случаев новой коронавирусной инфекции, 15 человек выписаны после выздоровления, 2 умерло. В инфекционной больнице находятся под наблюдением находится 135 человек, по месту жительства — 1271.

В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд» и стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке.