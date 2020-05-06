Московские телевизионщики проходят карантин, чтобы снимать парад в Севастополе

Об этом 6 мая на заседании оперативного штаба в правительстве города сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

— Это можно будет увидеть не только по нашему телевидению, у нас здесь будет работать съемочная группа Первого канала, которая будет транслировать севастопольские события на всю страну. Так что картинку можно будет посмотреть не только на региональных каналах, но и на федеральном. Это будет сделано по поручению президента, — сообщил М.Развожаев.

По его словам, прибывшие заранее специалисты Первого канала проходят необходимые карантинные мероприятия и сдают анализы.

— Чтобы никто не беспокоился, не было никаких вопросов — почему кому-то можно, а кому-то нельзя. При соблюдении строгих мер безопасности, специалисты заезжают, и это для нас очень важно, — сказал врио губернатора. Он объяснил, что руководство города пошло на такие меры санитарно-эпидемиологической безопасности, чтобы Севастополь был в эфире федеральных каналов 9 мая.

— Очень важно, чтобы вся страна увидела, что, несмотря на все ограничения, в Севастополе празднуют Великую Победу. И флот, и люди, — сказал М.Развожаев.

Отметим, что на том же совещании глава города в очередной раз высказал неудовольствие нарушением режима самоизоляции местными жителями, которые, несмотря на все предупреждения и запреты, продолжают ездить в Москву и обратно, чем ставят под удар население города.

При этом врио губернатора, озвучив очередную сводку по санитарно- эпидемиологической обстановке, предпочел не акцентировать внимание на том факте, что семеро из восьми очередных заболевших — вахтовики-строители объектов Министерства обороны, которые составляют на сегодня самый крупный очаг заражения. О заболевших рабочих-строителях ранее сообщалось, что они также прошли двойное тестирование на covid-19, получив отрицательные результаты.